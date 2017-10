OL : Fekir a trouvé des alliés de poids pour briller à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un doublé contre Metz dimanche après-midi (2-0), Nabil Fekir a été le grand homme de la victoire rhodanienne au Groupama Stadium.

Ménagé contre Troyes il y a une semaine, Nabil Fekir avait des fourmis dans les jambes contre Metz dimanche. Cela s’est vu puisqu’en vingt minutes, le capitaine de l’OL avait déjà claqué un doublé qui a suffi à faire plier la lanterne rouge. L’impact de l’international français sur le jeu de l’actuel 3e de Ligue 1 est évident et son entente avec les latéraux de l’équipe de Bruno Génésio est une véritable arme pour Lyon selon Nicolas Puydebois, ancien gardien de l’OL.

« Sans surprise. Encore une fois, Fekir a eu un impact primordial sur le jeu de son équipe et le résultat du match (2-0). Parfaitement placé à la réception des deux centres en retrait effectués par les latéraux, il a inscrit les deux buts de la victoire. Son brassard lui va si bien. Les deux buts inscrits contre Metz mettent en lumière l’activité offensive des deux latéraux : Fernando Marçal sur le premier et Kenny Tete sur le second. Grâce à leurs dédoublements, ils ont apporté une véritable solution offensive surtout face à un bloc resserré. La concurrence des latéraux fait du bien à l’OL » a lancé l’ancien joueur lyonnais sur le site Olympique-et-Lyonnais. Reste désormais à voir quels latéraux Bruno Génésio décidera d’aligner contre Saint-Etienne dimanche prochain, Rafael et Ferland Mendy réalisant également un bon début de saison…