OL : Et l'on reparle de Roger Martinez à Lyon !

Les supporters de l'Olympique Lyonnais n'ont pas oublié Roger Martinez, lequel avait fait l'actualité du mercato de l'OL pendant des semaines en 2016 avant finalement que le club argentin du Racing le vende au plus offrant, à savoir l'équipe chinoise du Jiangsu Suning. En Chine, l'attaquant international colombien de 23 ans a plutôt été efficace, ce qui n'a pas empêché le club asiatique de le prêter lors du dernier mercato hivernal à...Villarreal. Roger Martinez va donc fouler la pelouse du Groupama Stadium, comme le souhaitaient les fans de l'OL, mais hélas pour eux ce sera sous le maillot de l'adversaire espagnol de l'Olympique Lyonnais en Europa League.

Evoquant ce contact avec le club de Jean-Michel Aulas il y a un an et demi, Roger Martinez est philosophe, même s'il avoue qu'il avait reçu des signaux positifs. « Lyon me suivait, et j’avais parlé avec Lisandro Lopez, mon coéquipier et ami au Racing. Il m’avait dit beaucoup de bien de Lyon, du club, et m’avait assuré que j’y serais bien. C’était un souhait pour moi de jouer dans un très bon club européen mais les clubs ne se sont pas entendus financièrement. C’est comme ça faut aller de l’avant, être heureux où l’on se trouve, explique, dans Le Progrès, l’attaquant colombien, qui avoue que ce match OL-Villarreal sera quand même spécial pour lui. C’est mon premier match de Coupe d’Europe, et ce sera beau à vivre. Je sais que certains supporters de Lyon souhaitaient ma venue, mais là je serai adversaire. »