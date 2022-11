OL : Et encore un cador, Malo Gusto les rend fous

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De plus en plus convoité sur le marché des transferts, le Français Malo Gusto intéresse un nouveau grand d’Europe. Après le Real Madrid et le Bayern Munich, c’est la Juventus Turin qui a coché le nom du latéral droit de l’Olympique Lyonnais avant le mercato hivernal.

La cote de Malo Gusto ne cesse de grimper. Depuis quelques semaines, le latéral droit de l’Olympique Lyonnais fait l’objet de rumeurs assez inattendues. On l’annonce dans le viseur de grands clubs européens comme le Real Madrid et le Bayern Munich, qui ne seraient pas les seuls cadors à suivre sa progression. En Italie aussi, le nom du Gone alimente la rubrique mercato, plus précisément du côté de la Juventus Turin. Le quotidien Tuttosport explique que la Vieille Dame recherche activement un latéral droit.

Gusto dans la short-list turinoise

Sa priorité mène au Danois Joakim Maehle, non retenu par l’Atalanta Bergame, et qui pourrait être recruté dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (15 millions d’euros). Le média transalpin énumère ensuite de nombreuses alternatives comme l’indésirable du Real Madrid Alvaro Odriozola, le banni de José Mourinho à la Roma Rick Karsdorp, ou encore Malo Gusto. Il n’y a donc rien de concret pour le moment étant donné que l’international Espoirs tricolore apparaît simplement dans une short-list. Mais cette information confirme la popularité en hausse du Lyonnais sur le marché européen.

Nos joueurs seront de retour à l'entraînement au Groupama OL Training Center ce vendredi après-midi avant de partir dimanche pour un stage de 6 jours en Espagne. 👊🔴🔵 pic.twitter.com/si4Cyet8fW — Olympique Lyonnais (@OL) November 24, 2022

Une tendance plutôt étonnante dans la mesure où Malo Gusto ne crève pas l’écran cette saison. Le pur produit du club rhodanien est évidemment considéré comme un jeune talent prometteur, mais n’est pas encore vu comme un élément confirmé. La curiosité des cadors cités a sûrement un lien avec ses qualités de contre-attaquant. Un domaine où Malo Gusto brille davantage que sur le plan défensif, là où se situe sa grosse marge de progression. Pour rappel, le latéral droit de 19 ans est sous contrat jusqu’en 2024.