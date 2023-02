L'OL va mieux, Caqueret a tout changé

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va mieux ces derniers temps et l'a encore montré en Ligue 1 face au RC Lens ce dimanche soir. Une belle victoire au Groupama Stadium qui relance les Gones en championnat.

Laurent Blanc commence à trouver la bonne formule avec l'OL... L'ancien coach du PSG voit ses hommes engranger de la confiance et des points en Ligue 1. Ce dimanche soir, si tout n'a pas été parfait, les Gones ont néanmoins pris le meilleur face au RC Lens, une des équipes les plus solides du championnat. Cette victoire contre les Sang et Or permet en plus à l'OL de rattraper son retard sur ses concurrents dans la course à l'Europe. Ce retour en forme des Rhodaniens n'est pas étranger aux bonnes performances de Maxence Caqueret, encore impressionnant dans l'envie et le pressing contre la formation de Franck Haise. Le milieu de terrain formé au club, passé par une période délicate, est cette fois-ci mis en avant par certains observateurs. C'est le cas de Nicolas Puydebois.

Caqueret, le facteur X de l'OL

Maxence Caqueret Vs Lens pic.twitter.com/chbZiNTkGu — BNS Comps (@BnsComps) February 13, 2023

Sur le plateau d'Olympique et Lyonnais, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur l'apport du jeune Français ni sur l'importance de Laurent Blanc dans sa progression. « Il a eu une période de moins bien. Quand Caqueret va bien, l'équipe va bien parce que c'est souvent la bataille du milieu que tu dois gagner. C'est son volume de jeu, la confiance qu'il a pu générer... Il y a aussi eu un travail de Laurent Blanc et son staff qui commence à porter ses fruits, en termes d'état d'esprit, de travail physique et tactique. Cela se met en place. Les choses ne vont pas en un jour. Caqueret a un vrai regain de forme donc de performances », a notamment indiqué Nicolas Puydebois, heureux du retour en forme de Maxence Caqueret, qui sera déterminant sur la fin de saison de l'OL.