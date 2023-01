OL : Enfin une vraie surprise au mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Laurent Blanc ne le cache pas, il a besoin d'un milieu de terrain supplémentaire pour la deuxième partie de saison de l'OL. Les dirigeants lyonnais ont peut-être trouvé la bonne affaire avec Pathé Ciss, l'international sénégalais du Rayo Vallecano.

L'OL doit muscler son jeu au milieu de terrain. L'entrejeu lyonnais est la cible de toutes les critiques depuis le début de la saison. Défensivement trop fébrile, offensivement peu créatif, ce secteur de jeu n'offre aucune garantie. Les différents joueurs qui s'y sont succédés n'ont pas apporté entière satisfaction. Corentin Tolisso est le patron supposé mais il est trop souvent blessé. Lepenant est jugé trop tendre et Thiago Mendes propose des copies trop neutres. De quoi faire du milieu lyonnais, historiquement un atout, le point faible cette saison. Laurent Blanc doit bénéficier d'un nouveau joueur au plus vite.

Pathé Ciss, l'option bon marché de l'OL ?

Selon Foot Mercato, les dirigeants lyonnais ont coché un nom pour le mois de janvier. Peu connu du grand public et des supporters lyonnais, Pathé Ciss est apparu sur le devant de la scène en novembre dernier. Il a eu un peu de temps de jeu avec le Sénégal à la coupe du monde. Le solide milieu de terrain fait le bonheur du Rayo Vallecano, actuel 9e de Liga. Son bilan des six derniers mois aurait suffi à convaincre la cellule de recrutement de l'OL et Laurent Blanc qui a validé cette option.

D'après @footmercato l'Olympique Lyonnais serait sur Pathé Ciss.



En effet international sénégalais qui évolue au poste de milieu de terrain au Rayo Vallecano est pisté par les dirigeants lyonnais.



Qu'en pensez vous ? ❤️💙 pic.twitter.com/FYf8rBYoMc — Media Gones™ (@Media_Gones) January 10, 2023

Ciss apparaît en plus comme bon marché. Le Sénégalais a fait quasiment toute sa carrière dans la péninsule ibérique, entre Portugal et Espagne. Il a évolué à Famalicao, Uniao Madeira, Fuenlabrada puis le Rayo où il est arrivé à l'été 2021 contre 1 million d'euros seulement. Coté à 4 millions d'euros actuellement par Transfermarkt, il représente plus un pari à moindre coût qu'autre chose. Mais, serait-ce suffisant pour l'OL au vu de sa faible expérience des grands matchs ? Pas sûr du tout malgré un très bon potentiel.