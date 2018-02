OL : Encore du gâchis, Lyon se tire une balle dans le pied

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Ce dimanche après-midi, l'Olympique Lyonnais a confirmé son mal-être en Ligue 1 en ne faisant pas mieux qu'un nul à Lille (2-2). Depuis sa probante victoire contre le PSG en janvier (2-1), le club de Jean-Michel Aulas n'a remporté aucun de ses quatre derniers matchs de championnat tout en encaissant deux buts ou plus, soit sa pire série depuis décembre 2015... Sauf que cette fois, ce sont les Gones qui se sont plombés.

Largement devant à la mi-temps, grâce à un doublé de Traoré, Lyon est retombé dans ses travers après la pause, et Pepe puis Luiz Araujo ont permis au LOSC de revenir à égalité. C'est la troisième fois de la saison que l'OL ne s'impose pas en L1 après avoir mené 2-0, après le 3-3 contre Bordeaux, et le 2-3 face à Monaco. Une irrégularité chronique qui coûte de nombreux points dans la course au podium, l'OL étant désormais à sept unités du deuxième Monaco...