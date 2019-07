OL : Encore deux gros départs à Lyon au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Avant le début du mercato, Jean-Michel Aulas avait promis que Lyon vendrait au maximum deux joueurs en plus de Nabil Fekir.

Si l’on croit sur parole le président rhodanien, le compte y est avec les ventes de Ferland Mendy et de Tanguy Ndombele au Real Madrid et à Tottenham, puis le transfert surprise de Nabil Fekir vers le Bétis Séville. Néanmoins selon But Football Club, qui a fait un bilan de la première phase du mercato et qui envisage la suite de l’été lyonnais, deux départs supplémentaires pourraient intervenir. En défense avec Marcelo et en attaque avec l’un des ailiers courtisés à travers l’Europe.

« Lyon anticipe également quelques mutations à des postes-clés. Auteur d’une saison décevante et d’un début de préparation poussif, Marcelo (32 ans) pourrait se voir indiquer la sortie, lui qui jouit d’une bonne cote en Turquie. Il est aussi possible qu’un ailier quitte le club d’ici à la fin de la préparation (Cornet, Traoré, Depay) » indique le média, confirmant ainsi les dernières informations de L’Equipe sur le mercato de l’Olympique Lyonnais. Reste désormais à voir qui fera ses valises et de quelle manière il sera remplacé par le duo Juninho-Aulas…