OL : Une bête blessée débarque à Lyon, un match piège se profile !

Dans : OL, Liga, Europa League.

En forme olympique il y a encore deux semaines, Villarreal est beaucoup moins bien à quelques jours du match tant attendu de Ligue Europa face à l’Olympique Lyonnais. En effet, l’équipe de Javi Calleja vient d’enchaîner deux défaites en Liga, face au Betis Seville puis contre le Deportivo Alavès. Interrogé par Marca, le coach de Villarreal a promis que son équipe allait relever la tête, dès jeudi face aux hommes de Bruno Genesio, en 16es de finale de l’Europa League, une compétition « qui motive » le sous-marin jaune.

« Je pense que l’équipe est prête pour ce match contre Lyon. L’Europa League est une compétition qui nous motive beaucoup. Cela a été douloureux de perdre les deux derniers matchs, mais il faut se relever. On ne peut pas tomber dans le pessimisme et se décourager à cause des mauvais résultats actuels de l’équipe » a expliqué Javi Calleja, le jeune coach de Villarreal (39 ans). A l’évidence, l’OL devra se méfier de cette bête blessée, qui reste tout de même une équipe redoutable malgré sa mauvaise dynamique. Le classement de la Liga en atteste, Villarreal étant actuellement 5e derrière Valence, le Real, l’Atletico et le Barça.