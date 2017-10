OL : Dugarry ne cache pas son inquiétude pour Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais est désormais troisième de Ligue 1, mais les relations tendues entre Memphis et Mariano sur le front de l'attaque rhodanienne commencent à agacer pas mal de monde, et notamment Bruno Genesio. Soutenant l'entraîneur de l'OL, Christophe Dugarry a reconnu sur RMC qu'il craignait que ces embrouilles finissent par coûter cher au club de Jean-Michel Aulas.

Cependant, le champion du monde 1998 fait totalement confiance à Bruno Genesio pour ramener les deux attaquants à la réalité. « Fekir était remplaçant à Troyes et l’OL a gagné, ça prouve bien qu’ils peuvent gagner sans lui et de faire de belles choses. Maintenant, attention à Lyon ! Cela va beaucoup mieux et j’en suis ravi pour eux, mais ces problèmes d’ego, de « je me regarde le nombril, je pense qu’à moi » surtout du côté de Mariano et de Memphis Depay peuvent créer de gros problèmes si Genesio n'arrivent pas à les gérer. Et d’ailleurs s’il a mis en avant l’état d’esprit de Fekir après la victoire contre Metz, c’est qu’il n’est pas satisfait de celui des autres. On voit bien qu’il y a un individualisme qui peut rejaillir et devenir inquiétant. Tant que Nabil Fekir arrive à mettre de l’huile comme il le fait parfaitement bien, ça ira. Genesio arrive aussi à bien gérer tout cela. Et même si on me dit que Genesio n’a pas les épaules assez larges, mais il les a quand même pour arriver à gérer tout ça. Il a remis Fekir au très haut niveau, Mariano a quand même de bonnes stats, il a mis Memphis sur le banc pour le relancer... », fait remarquer Christophe Dugarry, qui compte sur le technicien rhodanien pour remettre de l'ordre dans la baraque.