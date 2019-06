OL : Dugarry l'avoue, Aulas est un cador à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Christophe Dugarry n'est pas du genre à lancer des compliments à la légère, le champion du monde 98 s'étant même fait quelques ennemis depuis qu'il est devenu consultant à plein temps sur RMC. Mais, évoquant la récente arrivé du duo Juninho-Sylvinho à l'Olympique Lyonnais, à l'initiative de Jean-Michel Aulas, Christophe Dugarry admet qu'il voit là un coup de maître auquel lui-même avait eu du mal à croire. Car pour Duga, en laissant ainsi un peu de pouvoir au duo brésilien, le patron de l'OL démontrer encore ses qualités de dirigeant.

« On ne peut pas critiquer l’omniprésence de Jean-Michel Aulas à Lyon, car cela a été une réussite. Il a montré toutes ses capacités de président, son talent pour amener son club là où il est, et cela avec une réussite pratiquement totale. Il faut le reconnaître. On avait tous envie que Juninho revienne à l'OL, car c’est une légende, il fait l’unanimité. Mais qu’il ait les pleins pouvoirs, au début quand on l’a annoncé, j’étais mitigé. Il faut rappeler que Juninho était sorti du foot depuis des années, il était annoncé de retour à Lyon depuis des mois sans que cela se fasse, je men demandais comment cela pouvait se mettre en place et si Jean-Michel Aulas était capable de lâcher le bout de gras et de laisser d’autres que lui avoir des responsabilités à l'Olympique Lyonnais. Et ça a l’air de se mettre en place... », a constaté, visiblement épaté, Christophe Dugarry. Le président de l'OL appréciera le compliment.