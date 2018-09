OL : Diego Lainez à l'OL, le président mexicain lâche une info

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cité depuis plusieurs mois comme étant proche de l'Olympique Lyonnais, au point même que vendredi certains annonçaient sa signature avant minuit à l'OL, Diego Lainez n'a finalement pas bougé. L'ailier mexicain de 18 ans, dont on dit le plus grand bien et qui avait également été évoqué du côté de l'OM, va donc continuer à porter le maillot du Club America, la formation de Mexico. Mais, si ce samedi L'Equipe affirme que le club rhodanien pourrait rapidement signer un accord avec les dirigeants mexicains afin de faire venir Diego Lainez lors du mercato hivernal 2019, le président du Club America a refroidi un peu l'ambiance.

Contacté par Foot01, Santiago Banos n'a pas du tout confirmé l'imminence d'une signature avec l'Olympique Lyonnais concernant Diego Lainez. Questionné directement sur un départ éventuel de son attaquant cet hiver, le dirigeant a répondu un laconique : « je ne crois pas ». La porte n'est donc pas totalement fermée, mais le président de la formation mexicaine ne semble pas réellement dans l'urgence concernant sa pépite.