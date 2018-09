OL : Didier Roustan pose une question étonnante sur l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais sort d'une semaine resplendissante avec deux victoires en or à Manchester City et contre l'Olympique de Marseille. Mais les joueurs de Bruno Genesio vont devoir remettre la tenue de combat avec un déplacement mercredi à Dijon où forcément l'OL aura fort à faire. Et sur la chaîne L'Equipe, Didier Roustan fait remarquer que c'est souvent face aux formations plus faibles que Lyon bafouille son football, ce qui l'étonne quand même.

« La question fondamentale concernant Lyon c’est : pourquoi ce n’est pas toujours comme cela dans l’état d’esprit ? Même si je peux comprendre qu’il y a plus de motivation à Manchester ou contre l’OM par rapport à Dijon, Amiens. A Manchester ils ont attendu City et là aussi contre Marseille ils ont attendu, avant que ce soit le naufrage collectif pour l’OM. Il faut que l’OL règle le problème de l’état d’esprit et celui d’être capable faire du jeu, car Ce n’est pas facile pour le PSG d’être avec dix mecs en défense en face à chaque match. Après Lyon a des joueurs d’un talent supérieur, mais face à des équipes moyennes, même s’ils jouent bas ils doivent faire la différence », a prévenu Didier Roustan, qui estime toutefois que l'Olympique Lyonnais devrait tout de même réussir à s'imposer à Dijon mercredi soir.