OL : Diakhaby, double offensive en préparation au mercato

Dans : OL, Mercato.

Plus régulièrement utilisé ces dernières semaines, Mouctar Diakhaby a clairement son mot à dire dans la bonne série défensive de son club.

Jeune mais costaud, le natif de Vendôme avait notamment été d’une aide précieuse lors des matchs face à Everton, où son jeu de tête en mode « tour de contrôle » avait permis à l’OL de prendre six points. Des performances européennes qui font suite à la campagne déjà très intéressante menée la saison passée. De quoi éveiller l'intérêt de plusieurs clubs étrangers, et pas des moindres. Ainsi, une offensive dès le mois de janvier n’est pas à exclure, notamment au sein de deux formations encore en course en Ligue des Champions.

Il s’agit de la Juventus et de Chelsea, qui selon la presse anglaise, vont superviser à deux reprises l’Olympique Lyonnais et Mouctar Diakhaby en particulier dans les prochaines semaines. Le but est bien évidemment de peaufiner le scouting du grand défenseur central, mais cette attention particulière confirme en tout cas l’intérêt que suscite Diakhaby au plus haut niveau. Présent en conférence de presse cette semaine, le joueur formé à l’OL a rappelé qu’il espérait bien gagner sa place en charnière, et ainsi profiter de l’expérience de Marcelo pour continuer à progresser. Mais la concurrence est vive avec Jérémy Morel, alors que Bruno Genesio a encore une autre solution en réserve avec Mapou Yanga-Mbiwa. De quoi donner des idées pour le mercato, si jamais une offre approchant les 25 ME venait à tomber ?