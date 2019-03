OL : Deuxième ou adieu, le challenge proposé à Bruno Genesio ?

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas avait indiqué la semaine passée qu'il allait s'entretenir avec Bruno Genesio avant la rencontre retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone, mais rien n'a filtré des discussions entre le président de l'Olympique Lyonnais et son entraîneur. Et cette semaine, une première rumeur a commencé à circuler concernant l'avenir de Bruno Genesio, lequel aurait des contacts avec Newcastle, son nouvel agent, Pini Zahavi, s'étant à priori mis en action. De quoi alimenter la thèse d'un possible départ du coach de l'OL en fin de saison, lorsque son contrat se terminera.

Et ce dimanche, Le Progrès affirme que même si le président de l'Olympique Lyonnais avait fixé à fin mars l'échéance pour faire son choix, les choses pourraient avoir évolué. « Il n’y a toujours pas de décision de prise concernant l’avenir de Bruno Genesio. La deuxième place en L1 obtenue ou pas pourrait être le juge de paix », affirme, à quelques heures d'un match important contre Montpellier, le quotidien régional. En cas de victoire face au MHSC, et après la défaite de Lille contre Monaco, l'Olympique Lyonnais reviendra à 4 points du LOSC. De quoi forcément entretenir l'espoir d'un come-back spectaculaire afin de devenir le dauphin du PSG...et ainsi d'offrir une prolongation de contrat à Bruno Genesio.