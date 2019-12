OL : Des stars à Lyon, c'est mort à cause des supporters

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais tentera de renforcer son effectif avec 3 à 5 recrues au mercato. Un défenseur gauche, un milieu défensif, un milieu offensif et un attaquant sont désirés.

Depuis une semaine, de grands noms sont associés à l’actuel douzième de Ligue 1 : Gameiro, Lemar, Digne, Giroud, Draxler, Ben Arfa ou encore Rabiot. Des grands joueurs susceptibles de renforcer l’OL, mais qu’il sera très délicat de recruter. Notamment car financièrement, Lyon ne fera pas n’importe quoi. Mais également parce que la situation tendue entre les joueurs et les supporters, aperçue ces dernières semaines, est un réel handicap pour Lyon selon Denis Balbir, lequel s’est exprimé à ce sujet sur But.

« Ces derniers jours, beaucoup de noms ont circulé. On a parlé de Lemar, Gameiro, Digne, Giroud, Rabiot ou encore Draxler… Malheureusement pour Lyon, ça va devenir compliqué d’attirer des joueurs. Si l’attrait de la Ligue des Champions n’est pas négligeable, les joueurs se renseignent, savent où ils vont mettre les pieds. Je pense que le climat avec les supporters risque d’en refroidir certains. Certes, l’OL a du prestige, un grand et beau stade mais il a aussi un public insupportable d’exigence avec son équipe. Quand ils poussent et que ça gagne, les fans lyonnais peuvent être magnifiques. Quand ce n’est pas le cas, c’est dur » a regretté le journaliste de M6, pas convaincu que l’OL parviendra à attirer des grands noms lors du mercato hivernal. Les supporters apprécieront la justification…