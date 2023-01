OL : Des méthodes scandaleuses, Séville en furie !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

En raison du transfert raté de Jeff Reine-Adelaïde au FC Séville, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais se sont attirés les foudres de Monchi, le célèbre directeur sportif du club andalou.

Jeff Reine-Adelaïde ne gardera pas un bon souvenir de son bref passage à Séville. Arrivé mardi pour passer sa visite médicale, le milieu offensif est finalement revenu bredouille à Lyon en milieu de semaine. Pourtant, l’affaire était bouclée entre l’OL et Séville sur la base d’un prêt jusqu’à la fin de la saison assorti d’une option d’achat de 12 millions d’euros. Mais faute d’avoir répondu aux interrogations du staff de Jorge Sampaoli, JRA n’a finalement pas signé dans le club de Liga. Dans la foulée de ce transfert raté, les médias français ont évoqué un « manque de rythme » constaté lors de tests physiques pour expliquer ce revirement de situation. Sauf que la donne serait légèrement différente vue d’Espagne.

Reine-Adelaïde a les genoux en vrac

En Andalousie, Monchi l’a clairement mauvaise contre Jean-Michel Aulas. En effet, selon les informations d’El Desmarque, la direction de l’OL aurait menti sur l’état physique de Reine-Adelaïde aux yeux de la formation de Jorge Sampaoli. Victime de plusieurs blessures aux genoux depuis son arrivée à Lyon en 2019, JRA est loin d’être à 100%. « Monchi s'est retrouvé très en colère après avoir estimé que le club français l'avait trompé sur la condition physique du joueur. Apparemment, Adélaïde est blessé. Il a du liquide dans son genou gauche, le muscle soléaire est touché et une décompensation à la jambe droite », détaille le journal espagnol. Une information peu reluisante qui montre que l’OL a essayé de placer son joueur sans vraiment offrir des garanties sur sa bonne santé. Mais désormais, et suite à la divulgation de ces informations, Lyon aura bien du mal à trouver une autre porte de sortie à son joueur avant la fin de ce mercato hivernal… Sans compter qu'il parait compliqué pour Laurent Blanc d'utiliser un joueur dont les problèmes physiques ne peuvent désormais plus être ignorés.