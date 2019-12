OL : Depay et Lyon c'est fini, Riolo achève les supporters

Dans : OL.

En ce début de semaine, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont le moral dans les chaussettes, après avoir appris les graves blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay.

Les deux joueurs offensifs de l’OL souffrent d’une rupture des ligaments croisés, et seront éloignés des terrains jusqu’à la fin de la saison. Recruté pour 25 ME en provenance du SCO d’Angers l’été dernier, Reine-Adelaïde aura l’occasion d’oublier ce vilain souvenir en brillant avec Lyon dès la saison prochaine. En revanche, il n’est pas certain à 100 % que Memphis Depay reportera le maillot de l’OL en match officiel selon Daniel Riolo, lequel a émis l’hypothèse d’un départ cet été. De plus, le consultant de RMC s’est montré très pessimiste quant à la suite de la saison lyonnaise sans les deux principaux créateurs offensifs.

« Il n’y a aucune amélioration dans le jeu de Lyon, il ne se passe toujours rien dans le jeu collectif de cette équipe. Et au final, ton individualité qui te sortait toujours de tous les problèmes, tu ne le reverras peut-être plus jamais sous le maillot de Lyon si cette absence débouche sur un transfert. Lyon a perdu très gros dimanche. Je ne sais pas ce que Rudi Garcia va pouvoir faire. J’ai dans l’idée que même si tu perds ton meilleur joueur, tu peux compenser avec un jeu collectif. Le problème, c’est que tu perds aussi ton deuxième meilleur joueur et en plus, Rudi Garcia est incapable de mettre en place un jeu collectif puisqu’il mise tout sur l’état d’esprit et sur les exploits de ses joueurs offensifs. Là, tu n’as même plus ça. On dit toujours que Lyon se remet toujours sur pied, là… je ne sais pas comment ils vont faire » a commenté le consultant de l’After Foot, pour qui Memphis Depay a peut-être joué, le dimanche 15 décembre 2019 face à Rennes, son dernier match avec l’OL…