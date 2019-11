OL : Depay et le Real, la big rumeur fait du bruit !

Dans : OL.

Auteur d’un très bon début de saison avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay va-t-il quitter le club rhodanien dans les prochains mois ?

Assurément, l’Olympique Lyonnais va rapidement devoir agir puisque l’international néerlandais, déjà auteur de 7 buts en Ligue 1 cette saison, sera en fin de contrat en juin 2021. L’été prochain, Jean-Michel Aulas devrait trancher au sujet de l’avenir de Memphis Depay en le prolongeant ou en le vendant. La seconde option semble toujours celle privilégiée par le joueur et par son entourage. En effet, Memphis Depay n’a jamais caché son ambition de rejoindre à court terme un club supérieur à l’Olympique Lyonnais. Et selon le média anglais Football365, Memphis Depay vise le top du top…

Et pour cause, l’international hollandais aurait les « yeux rivés vers le Real Madrid », malgré l’option de rachat prioritaire de Manchester United. Effectivement, Memphis Depay rêve de rejoindre un jour l’écurie de Zinedine Zidane. Reste que pour l’heure, un tel deal n’est absolument pas d’actualité puisque le club merengue a récemment acheté Eden Hazard ou encore Rodrygo dans ce secteur de jeu. De plus, il n’est pas dit que « Zizou », qui n’avait déjà aucunement l’intention de recruter Neymar lors du dernier mercato estival, valide le recrutement d’un joueur aussi peu régulier. Reste à voir si la situation peut évoluer grâce aux performances de Memphis Depay, lequel affiche tout de même un niveau stratosphérique avec la sélection néerlandaise depuis plus d’un an maintenant.