OL : Départ imminent pour ce flop à 10 ME au mercato ?

Avec l’instauration d’un système en 4-3-3, il semblait écrit que Pape Cheikh Diop aurait sa chance sous la houlette du nouvel entraîneur Sylvinho, et ce malgré les arrivées de sérieux concurrents comme Thiago Mendes ou Jean Lucas. Néanmoins depuis deux ans, l’Espagnol de 21 ans n’a jamais réussi à s’imposer. Et visiblement, l’OL pourrait perdre patience et être tenté de le vendre si l’opportunité se présente au mercato. D’autant qu’en Espagne, le joueur a laissé un souvenir plutôt positif…

A tel point que son ancien club du Celta Vigo souhaiterait le rapatrier, selon les informations de Televisión de Galicia. Pour l’heure, il n’est pas précisé si le club du directeur sportif Felipe Minambres va tenter de récupérer Pape Cheikh Diop sous la forme d’un prêt ou d’un transfert sec. Si la seconde option est privilégiée, nul doute que l’Olympique Lyonnais souhaitera limiter la casse en rentrant dans ses frais. Pour rappel, le club rhodanien avait déboursé la somme de 10 ME pour le dénicher à deux jours de la fin du mercato, en août 2017. En deux ans, son bilan est famélique : 13 matchs seulement de Ligue 1, pour aucune action décisive.