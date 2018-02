OL : Denis Balbir retourne sa veste sur l'OL, et il l'assume !

Dans : OL, Ligue 1.

Favori de la majorité des observateurs dans la course à la 2e place il y a encore quelques semaines, l’Olympique Lyonnais est désormais au cœur des critiques suite aux défaites contre Bordeaux et Monaco. Consultant pour But Football Club, Denis Balbir avoue qu’il commence à douter de son propre pronostic.

« Il y a encore quelques jours, j’aurais promis la seconde place du classement à Lyon. J’étais particulièrement emballé par le jeu de cette équipe de Lyon. Je pensais – et je pense toujours – qu’au niveau des individualités, de son collectif et de sa profondeur de banc, il n’y a que Paris qui soit au-dessus en Ligue 1. Mais attention tout de même ! En l’espace d’une semaine, l’OL a laissé six points en route » a expliqué le journaliste de W9.

La défense de l'OL inquiète Denis Balbir

Surtout, c’est la défense rhodanienne, particulièrement fébrile depuis deux matchs, qui inquiète le commentateur de l’Europa League. « L’autre point noir c’est que cette équipe lyonnaise recommence à encaisser beaucoup de buts. L’époque où Anthony Lopes battait le record d’invincibilité du club et où les Gones enchaînaient sept succès consécutifs en déplacement paraît lointaine et pourtant ce n’était qu’il y a quelques semaines » a-t-il confié, avant de conclure, pessimiste. « On peut s’interroger sur la stabilité défensive de l’équipe. J’ai le sentiment de revoir les carences lyonnaises du début de saison ressurgir ». Aux hommes de Bruno Genesio de jouer…