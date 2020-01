OL : Dembélé intransférable, il règle le débat au mercato

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais est attaqué de toute part au mercato. Lucas Tousart est convoité par le Hertha Berlin tandis que Moussa Dembélé a une cote d’enfer en Angleterre.

Pour l’ancien attaquant du Celtic Glasgow, le club rhodanien a reçu des propositions avoisinant les 50 ME de la part de Manchester United et de Chelsea. Mais en interne, on estime qu’il serait tout simplement dingue de vendre le meilleur buteur de l’équipe, alors même que Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde sont blessés. Un constat partagé à 100 % par Mickaël Landreau, lequel a indiqué sur Canal Plus que l’Olympique Lyonnais serait inconscient d’accepter une offre anglaise pour Moussa Dembélé en cours de saison.

« Pour le coup, Moussa Dembélé est vraiment intransférable à mes yeux, encore plus avec les récentes pertes sur blessure à l’OL (Depay et Reine-Adelaïde). Surtout qu’avec l’explosion du milieu de terrain, Lyon est beaucoup plus équilibré. Néanmoins, ce qui me fait peur pour Lyon personnellement, c’est le rythme auquel vont s’enchaîner les matchs par rapport à l’effectif et c’est pour cela qu’ils sont très embêtés avec Lucas Tousart » a commenté l’ancien gardien du FC Nantes et du Paris Saint-Germain, inquiet pour l’OL si jamais aucun renfort n’était recruté cet hiver. Car si l’équipe-type de Lyon a fière allure, le banc est tout de même assez maigrichon pour bien figurer dans toutes les compétitions d’ici à la fin de la saison…