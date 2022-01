OL : Dégoûté, Lyon renvoie 15.000 spectateurs à la maison

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais a tout tenté pour essayer de compter au moins sur ses 20.000 abonnés pour le match de ce dimanche face au PSG.

Mais la fermeté du gouvernement et les annonces du Préfet ont fini par achever les derniers espoirs de Jean-Michel Aulas, qui pensait bien pouvoir ouvrir les 4 tribunes de son stade pour y glisser 5000 abonnés dans chacune, et contenter ainsi au moins tous ses abonnés. Ce ne sera pas le cas et l’OL a donc communiqué ce vendredi sur les conditions pour accéder au stade. Selon 5000 billets seront autorisés, et les abonnés auront donc la surprise de voir, au moment de vérifier leur billet, s’il y a inscrit « jauge limitée » ou non dessus. Il sera par ailleurs interdit de boire, fumer, manger ou vapoter pendant la rencontre, et un espace d’un siège sera à respecter. Le public se retrouvera en totalité dans la tribune Ouest.

L'OL est obligé de choisir dans son public

En raison de la décision du gouvernement d’instaurer des jauges de 5 000 spectateurs dans les stades, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas accueillir l’ensemble de ses supporters lors du match contre le PSG, ce dimanche 9 janvier 2022 au @GroupamaStadium.https://t.co/xAifTZv699 — Olympique Lyonnais (@OL) January 7, 2022

« En raison de la décision du gouvernement d’instaurer des jauges de 5 000 spectateurs dans les stades, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas accueillir l’ensemble de ses supporters lors du match contre le PSG, ce dimanche 9 janvier 2022 au Groupama Stadium. En conséquence, le Club se retrouve dans l’obligation de suspendre temporairement des abonnements et d’annuler des billets dans la grande majorité des blocs du Groupama Stadium. Le Club regrette cette mesure qui ne prend pas en compte les capacités d’accueil des infrastructures sportives de plein air, et déstabilise un peu plus le fonctionnement des clubs professionnels en les obligeant à choisir parmi leurs partenaires, abonnés, acheteurs ou supporters pour répondre à cette contrainte de jauge », a fait savoir l’OL, qui a prévenu les abonnés ou spectateurs ayant déjà acheté un billet pour ce match qu’ils seront contactés prochainement par le service client.