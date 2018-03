OL : Déchainé sur la presse, Jean-Michel Aulas comparé à Kim Jong-un

Dans : OL, Ligue 1.

Dans la série de résultats décevants que traverse l’OL depuis sa fameuse victoire face au PSG, Jean-Michel Aulas se montre extrêmement tranchant, notamment dans ses interventions sur les réseaux sociaux.

S’il a pris pour habitude d’envoyer des piques à l’encontre de L’Equipe ou RMC quand un article ou une déclaration ne lui plaisait pas, le président rhodanien a ciblé plusieurs médias lyonnais depuis quelques jours, et notamment Le Progrès et ses journalistes. Des attaques de plus en plus vives, et qui vont même assez loin. En effet, le dirigeant lyonnais a envoyé un nouveau missile à l’encontre d’un journaliste du Progrès qui couvrait le match face à Moscou, et qui, comme cela se fait régulièrement, a pris place dans l’avion de l’OL pour accompagner la délégation en Russie. Visiblement, selon JMA, c’est un luxe qui mériterait des articles d’un autre ton à l’égard de l’équipe lyonnaise.

« L’OL va décoller de Moscou dans un Boeing affrété par le club qui permet aux journalistes du Progrès de rentrer en première classe dans les meilleures conditions de voyage et à proximité des joueurs et dirigeants qu’ils ont critiqué injustement. L’OL est fair-play est généreux », a ainsi expliqué Jean-Michel Aulas avec le symbole d’un petit cadeau à côté et surtout la photo du journaliste en question dans l’avion de l’OL. Une énième attaque à l’encontre du quotidien régional qui a beaucoup inspiré ses followers sur Twitter. Ces derniers ont, toutes proportions gardées bien évidemment, comparé ces reproches à l’égard de la presse au comportement du dictateur nord-coréen Kim Jung-un, qui n’aime pas, et le mot est tendre, qu’on dise du mal de lui dans les médias locaux. De son côté, la presse a tout simplement décidé de boycotter la conférence de presse de l'OL de ce vendredi, signe que les tacles de JMA ne passent pas à l'égard de l'ensemble de la profession.

@OL @Le_Progres l'OL va décoller d Moscou dans 1 boeing affrété par le Club qui permet o journalistes du Progres d rentrer en 1ère classe dans ls meilleures conditions d Voyage et à proximité ds joueurs et dirigeants qu'ils ont critiqués injustement:lOL est fair et généreux 🎁 pic.twitter.com/22lKDk8WEK — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 8 mars 2018

N'hésitez pas à vous hydrater durant le vol ! Comment ? Ah oui elle gratte un peu cette eau, c'est normal, ne vous inquiétez pas ! 🇰🇵 pic.twitter.com/CtwFPGx3Kg — Burno Genesio (@JordanRichard9) 8 mars 2018