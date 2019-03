OL : De retour au top, il rêve d'être titulaire et de croquer le Barça

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Remplaçant au match aller, Lucas Tousart postule pour une place de titulaire contre le FC Barcelone au Camp Nou ce mercredi soir malgré une rude concurrence. Davantage utilisé par Bruno Genesio ces dernières semaines, l’ancien milieu défensif de Valenciennes est motivé comme jamais au moment d’écrire l’histoire de l’OL. Interrogé par Le Progrès, Lucas Tousart a effectivement témoigné de toute sa détermination, lui qui rêve de qualifier les Gones pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

« Je suis plutôt satisfait de mes dernières prestations. Cette saison, il est vrai, j’ai eu moins de temps de jeu. Il y a Houssem (Aouar) et Tanguy (Ndombele) qui ont pas mal évolué ensemble au milieu de terrain. Ce sont deux très bons joueurs. Sur un plan personnel, c’était plus délicat pour moi, mais j’ai su travailler en dehors et saisir ma chance quand le coach a fait appel à moi. J’ai fait le maximum pour pouvoir jouer à Barcelone. On sait que Lionel Messi est un génie, mais on a des ambitions, on n’est pas favori mais on est capable de tout, donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, on est prêt » a confié le milieu défensif rhodanien, dont l’état d’esprit sera apprécié par les supporters rhodaniens. Et par Bruno Genesio, qui ne l’oubliera pas au moment de penser sa composition d’équipe…