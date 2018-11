OL : Cristiano Ronaldo se mêle du mercato lyonnais !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

A l’image de nombreux techniciens européens, Bruno Genesio cède à la mode du 5-3-2 transformable en 3-5-2.

Pour cela, il est nécessaire d’avoir trois défenseurs axiaux, ce qui n’a pas toujours été pris en compte au moment de former les effectifs. La preuve à Lyon, où c’est Marçal qui occupe avec réussite ce poste, alors que le Brésilien est un arrière gauche de formation. Un bricolage confronté aux aléas d’une saison, puisque par exemple, pour le match de samedi à Lille, Marcelo est très incertain en raison d’une blessure aux adducteurs. Résultat, l’entraineur rhodanien peut faire confiance à Morel en plus de Marçal, ou lancer le jeune Oumar Solet, mais les solutions ne sont pas nombreuses. Voilà pourquoi l’OL a cherché deux défenseurs centraux l’été dernier, ne faisant finalement venir que Jason Denayer.

La possibilité de recruter à ce poste cet hiver n’est pas écartée, mais il faudra certainement oublier cette piste de longue date qu’est Ruben Dias. S’il a récemment prolongé avec le Benfica Lisbonne au cœur du forcing estival de l’OL, le défenseur portugais ne devrait pas rester trop longtemps aux bords du Tage, puisque la Juventus se démène pour le faire venir. Et si le club turinois est si offensif, c’est parce que Cristiano Ronaldo en personne compte faire venir celui qui est également international portugais affirme L’Equipe. Le quintuple Ballon d’Or espère ce renfort qui permettra à la Juventus de bâtir une équipe encore plus compétitive en Ligue des Champions, et de priver définitivement l’OL de ce renfort longtemps placé tout en haut de la liste de recrutement des dirigeants.