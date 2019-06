OL : Cris et Réveillère reviennent, mais pas à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Le retour de Juninho et les changements dans l’organigramme opérés en amont de sa vue ont d’étonnantes conséquences à Lyon.

Cris, ancien défenseur central des grandes années, entraineur chez les jeunes de l'OL puis de la réserve lyonnaise, a été ainsi mis sur le carreau à l’Olympique Lyonnais. Un an après, le Brésilien a retrouvé du service à Lyon, ou du moins juste à côté. Cris a été nommé entraineur de l’équipe de Chasselay, dans le nord de la cité des Gones, et qui évolue en National 2. Un point de chute habituel pour les anciens lyonnais, puisque Sidney Govou et Ludovic Giuly ont notamment terminé leur carrière dans ce club. Mais cela pourrait aller encore plus loin puisque Le Progrès révèle ce jeudi qu’Anthony Réveillère, ancien coéquipier de Cris à l’OL, devrait occuper la place de directeur sportif dans le club banlieusard. Un joli coup de communication pour Chasselay, qui évolue donc au quatrième échelon national, et va certainement être attendu au tournant dans la région avec un staff aussi glorieux.