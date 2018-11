OL : Cris annonce le nom de la future pépite lyonnaise

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais fait partie des meilleurs centres de formation d’Europe, et il le prouve régulièrement.

Chaque année, des jeunes joueurs se font leur place jusque dans le groupe pro, et si certains ne parviennent pas à percer et continuent leur carrière ailleurs, d’autres sont déjà indispensables. C’est le cas d’Houssem Aouar, véritable pépite suivie depuis très longtemps par les supporters lyonnais jusqu’à son explosion la saison dernière, et sa confirmation cette saison. Ancien entraineur chez les jeunes puis la réserve de l’OL, Cris est bien placé pour parler des talents qui sont encore en stock au sein de son club de cœur. Et pour le Brésilien qui rêve désormais d’entrainer une équipe de haut niveau, il sera intéressant de voir Maxence Caqueret à l’œuvre dans les prochaines années.

« J’ai notamment vu passer Amine Gouiri, qui vient malheureusement de se blesser au genou. J’ai eu Houssem Aouar qui a aussi un talent énorme. Et peut-être qu’il ne restera pas longtemps à l’Olympique Lyonnais, d’ailleurs... Après, en National 2, j’ai également vu Maxence Caqueret, un milieu de terrain très intelligent qui peut devenir un très bon joueur, on verra sa progression. Mais l’OL a plusieurs joueurs très talentueux, il y a encore de bons jeunes en stock », a confié à RMC « le Policier » à propos d’un joueur de 18 ans qui a déjà fait quelques apparitions dans le groupe professionnel, notamment lors de la préparation.