OL : Courtisé par Lyon, Dabbur rêve bien de changer d’air

Dans : OL, Mercato.

Buteur en chef du Red Bull Salzbourg, Munas Dabbur est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens pour l’été prochain. L’international israélien possède un profil de joueur de surface efficace qui plait forcément, et notamment en Italie. La Fiorentine fait actuellement le forcing pour le récupérer, alors que le joueur a refusé de rejoindre le championnat chinois, mais aussi de signer à Palerme auparavant. Séville, Lyon et le Benfica suivent également l’attaquant qui semble en tout cas bien parti pour se trouver un nouveau défi en fin de saison, comme l’a confirmé son agent à TMW.

« Il s’est beaucoup amélioré ces derniers mois, jouer à Salzbourg a été un très bon choix pour sa carrière, il a élevé son niveau en championnat mais aussi en Coupe d’Europe. Beaucoup d’équipes sur la scène européenne le suivent. Il a toutes les qualités pour rejoindre l’une d’entre elles. La Serie A a beaucoup d’équipes de haut niveau, notamment la Fiorentina. Munas a un bon contrat avec Salzbourg et il y est très heureux. Mais il aimerait jouer dans un grand championnat. Nous avons eu des offres en janvier, mais son objectif est de terminer la saison, de remporter le championnat et la Coupe, et d’être le meilleur buteur. Et à ceux qui pensent que Munas ne marque qu’en championnat d’Autriche, je peux rappeler qu’il marque aussi en Coupe d’Europe, contre Marseille ou la Real Sociedad, et qu’il est le joueur le plus surveillé du championnat autrichien, mais qu’il arrive quand même à marquer », a livré Milos Malenovic, qui fait clairement une belle publicité pour son poulain en vue de cet été. De quoi faire saliver l’OL ?