OL : Courbis tue le suspense, l'OL va exploser à Paris

Dimanche, c’est avec les mêmes intentions et la même détermination que lors du match à Manchester City que l’OL va aborder le choc de la 9e journée face au PSG.

Et forcément, l’exploit des Gones contre le champion d’Angleterre en titre laisse penser qu’une surprise est possible au Parc des Princes. Consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis estime néanmoins qu’il y a très peu de chances que l’OL surprenne l’ogre parisien dans l’antre du Parc des Princes. « Le PSG ne va pas prendre ce match à la légère », averti par la qualité de l’OL dans les gros matchs, selon l’ex-entraîneur du Stade Rennais.

« Ce qui a été fait à City, le refaire face au PSG actuel, avec ce quatuor offensif, c’est extrêmement compliqué. Un homme averti en vaut deux et le PSG s’attend à un match compliqué. Ce sera plus compliqué pour Lyon ce soir qu’à Manchester. Le PSG ne va pas prendre du tout ce match à la légère. Je pense même qu’il va faire de ce match le plus important du début de saison avec celui à Liverpool. Battre le PSG ce soir, c’est presque impossible pour Lyon. Prendre haut les Parisiens ? Le pressing face au PSG ne peut pas se faire 94 minutes. Ils sont plus forts individuellement et collectivement. Le potentiel du PSG est impressionnant. La suspension de Rabiot c’est un point fort de moins. Ce n’est pas interdit d’empêcher Paris de te presser dans tes 30 mètres en revanche » a expliqué un Rolland Courbis bien pessimiste pour l’OL. Aux hommes de Bruno Genesio de le faire mentir… ou pas.