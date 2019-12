OL : Coup de cœur sur une pépite défensive de 17 ans ?

Dans : OL.

Cet hiver, l’Olympique Lyonnais a plusieurs dossiers brûlants à gérer au mercato. Parmi eux, celui de Marcelo, le défenseur brésilien qui a officiellement demandé à quitter le club.

Dans le collimateur des Bad Gones depuis plusieurs semaines, l’ancien défenseur du Besiktas Istanbul n’est pas encore certain de quitter la capitale des Gaules cet hiver. Néanmoins, la cellule de recrutement de l’OL, désireuse de toujours compter un coup d’avance, sait déjà comment combler un éventuel départ surprise de Marcelo. En effet, Tutto Mercato Web affirme que l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs très intéressés par le profil de Bruno Amione, jeune défenseur argentin de 17 ans.

Un défenseur argentin de 17 ans visé ?

Amione, qui évolue au sein du club de Belgrano (2e division argentine), fait partie des joueurs suivis de longue date par les équipes de Florian Maurice à Lyon. Cependant, et bien que ce joueur ne soit pas très connu en Europe, les Gones ne sont pas les seuls à avoir repéré le talent de cet athlétique défenseur d’1m87. En effet, le média transalpin affirme que dans ce dossier, on se dirige vers une finale entre l’OL et la Sampdoria de Gênes, également très intéressée par Bruno Amione. Estimé à moins de 3 ME par le site spécialisé Transfermarkt, le joueur devrait prendre le temps de la réflexion, et pourrait prendre la décision de rester à Belgrano jusqu’en juin prochain. A moins que l’OL et Gênes se montrent très persuasifs cet hiver…