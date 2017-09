OL : Cornet se donne un mois avant de penser au mercato

Dans : OL, Mercato.

Considéré comme l’un des chouchous de Bruno Genesio la saison passée, Maxwel Cornet a rétrogradé dans la hiérarchie lyonnaise en ce début d’exercice.

Au point d’avoir fait les frais, comme Memphis Depay, d’une prestation mitigée face à Paris et d’un début de saison peu convaincant. De quoi forcément relancer les rumeurs d’un départ, alors que l’ancien messin a encore beaucoup de clubs qui le suivent, en raison de son jeune âge, des progrès qu’il peut encore accomplir, et de son profil plutôt polyvalent. L’été dernier, le Borussia Dortmund et Cologne, qui le suit toujours, ont tenté leur chance sans succès. Ils pourraient avoir une oreille bien plus attentive de la part de Lyon et du joueur au mois de janvier.

En effet, selon Olympique-et-Lyonnais.com, qui cite un proche du joueur, Maxwel Cornet n’a pas perdu espoir de regagner du temps de jeu à Lyon, mais pourrait se mettre à regarder ailleurs si la situation n’évoluait pas favorablement. « Il est trop tôt pour faire des plans, il fera le point sur la situation dans un mois », a expliqué ce membre de l’entourage de l’attaquant lyonnais, persuadé que la tendance peut encore être inversée. Dans le cas contraire, il pourrait changer d’air et permettre de toute façon à l’OL de faire une belle plus-value, Cornet étant venu à Lyon pour moins de 500.000 euros.