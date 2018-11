OL : Cornet en a marre du banc, il fixe ses conditions pour prolonger à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Convoité par Dortmund, Rome, Schalke ou encore Wolfsburg cet été, Maxwel Cornet est finalement resté à l’Olympique Lyonnais.

Un peu à la surprise générale il faut bien le dire, puisque l’international ivoirien aurait été sacrifié si Nicolas Pépé avait accepté de quitter Lille pour l’OL, fin août. Interrogé par L’Equipe, le héros du match aller contre Manchester City a confié qu'il n'en voulait pas à Jean-Michel Aulas de l'avoir retenu au mercato. Néanmoins, il affirme que son temps de jeu n’est clairement pas en adéquation avec ses espérances. Ainsi, il fixe d'ores et déjà ses conditions avant de potentiellement prolonger son contrat avec les Gones.

Cornet exige plus de temps de jeu à l'OL

« Ma prolongation de contrat ? On a rencontré le président Jean-Michel Aulas. On a parlé, beaucoup. Et les choses avancent dans le bon sens. Cet été, c’est vrai que j’avais des propositions et que le club m’a fait rester. Mais non, le club ne me doit rien. Je l’ai dit au président : je viens de Metz, je suis arrivé à l’OL comme un jeune joueur et c’est le club qui m’a fait grandir. Mais aujourd’hui, je ne suis plus un jeune joueur. Du moins, pas un si jeune joueur que ça. J’ai envie d’enchaîner les matchs. Je ne me considère pas comme un joker de luxe : dans le foot, si tu mérites de jouer, tu dois jouer, tout simplement. Donc je me pose des questions (...) Je garde mon état d'esprit, je reste positif et on verra. J'ai fait part au coach de mes mécontentements, parfois, et je ne sais pas si ça peut me porter préjudice, mais je lui ai dit ce que je pensais » a expliqué celui qui sera en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2021. Et qui espérera forcément gratter plus de temps de jeu à l’avenir. Sans quoi il n’hésitera pas à demander, une nouvelle fois, son départ au mercato.