OL : Cornet a fait tomber Man City, les offres anglaises débarquent...

Suite à sa brillante performance face à Manchester City en Ligue des Champions, Maxwel Cornet se retrouve dans le viseur de Fulham en vue du prochain mercato.

L'été dernier, Maxwel Cornet a été tout proche de quitter l'Olympique Lyonnais. Désireux d'aller voir ailleurs, sachant que Bruno Genesio ne comptait plus tellement sur lui en cette nouvelle saison, le joueur de 21 ans a failli poursuivre sa carrière à Wolfsbourg. Mais Lyon a finalement décidé de le garder dans son effectif. Bien lui en a pris car l'international ivoirien a été l'un des principaux artisans de la victoire des Gones à Man City en Ligue des Champions cette semaine (2-1). Une grande prestation, ponctuée par un but, qui n'est pas passée inaperçue au sein du football européen, sachant que tous les suiveurs avaient les yeux rivés sur cette rencontre. Pas étonnant donc de voir qu'un club comme Fulham est désormais disposé à passer à l'action.

Très friands du marché français, vu qu'ils ont recruté Zambo et Seri en Ligue 1 l'été dernier, les Cottagers prévoient de faire une offre de 20 millions d'euros à l'OL pour Cornet, selon The Sun. Après avoir tâté le terrain dans ce dossier il y a quelques semaines sans aller plus loin, estimant le prix demandé par Lyon trop cher, la formation de Premier League pourrait « bientôt ouvrir des discussions officielles avec l'équipe française ». Étant convaincu par le niveau et le potentiel de l'ancien de Metz, Fulham envisage clairement de réaliser cet « investissement intelligent ». Ce qui pourrait faire mouche à l'OL, vu que Cornet rêve de jouer en Angleterre...