OL : Contre l’OM, l’ASSE fera tout pour satisfaire Aulas

Dans : OL, ASSE, OM, Ligue 1.

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France après son succès à Montpellier (1-2) mercredi, l’Olympique Lyonnais devra également se relancer en Ligue 1.

Car après deux défaites consécutives, à Bordeaux (3-1) puis à Monaco (3-2), le club rhodanien a perdu sa deuxième place et a même pris du retard par rapport à la concurrence. En effet, l’Olympique de Marseille, actuel dauphin du Paris Saint-Germain, compte trois longueurs d’avance avant son déplacement à Saint-Etienne vendredi soir. Pour une fois, les Lyonnais seront donc supporters de leur rival qui, selon le président Jean-Michel Aulas, tentera de rendre service à l’OL.

« Si on bat Rennes, dimanche soir en championnat, on peut gommer la défaite à Monaco la semaine dernière, parce que Monaco aura un match difficile à Angers samedi soir, alors que Marseille ira à Saint-Etienne vendredi soir, a envisagé le dirigeant. Et les Stéphanois m'ont promis qu'ils allaient faire quelque chose de très grand, pour nous. » Contre l’OM, pas sûr que la principale motivation des Verts concerne les Gones…