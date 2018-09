OL : Classe, Memphis met son ego de côté et remercie l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Cambriolé alors qu’il jouait avec l’Olympique Lyonnais contre Nice il y a une semaine, Memphis Depay a pu compter sur le soutien de son club. Devant les médias hollandais au cours de cette trêve internationale, le n°9 des Pays-Bas a confirmé que le club de Jean-Michel Aulas avait été admirable pour l’aider à « surmonter » cette épreuve difficile.

« Maintenant tout va bien. C’est vrai que le club m’a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve. J’ai laissé ça derrière moi. J’ai continué à travailler, à m’entraîner pour faire ce que je dois faire. L’affaire est entre les mains de la police. Moi, je ne m’en occupe plus, je fais mon travail. Le club m’a beaucoup aidé et soutenu » a expliqué Memphis Depay, très classe et respectueux envers l’Olympique Lyonnais. Cela tranche avec les dernières déclarations de l’ex-attaquant de Manchester United, lequel prend régulièrement la parole pour exprimer son désir d’évoluer dans un club supérieur à l’OL...