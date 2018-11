OL : City arrive, c'est son match et il est gonflé à bloc

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Buteur contre Guingamp avant la trêve internationale, Maxwel Cornet est de retour au premier plan à l’Olympique Lyonnais. Convoqué en sélection ivoirienne pour combler le forfait de la star locale Wilfried Zaha, l’attaquant rhodanien a disputé 45 minutes contre l’ASSE. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Maxwel Cornet a été très bon durant la période qu’il a disputée dans le derby. Suffisant pour regonfler à bloc le moral de l’attaquant de 27 ans selon L’Equipe.

« Il réapparaît dans le paysage juste avant Manchester City, presque comme prévu. A l’aller, à l’Etihad Stadium (2-1 le 19 septembre), sa titularisation surprise avait été une immense réussite, ponctuée d’un but. Derrière, il a plutôt traversé le désert. Il n’a plus débuté la moindre rencontre. Rejeté dans l’ombre, l’ailier en est sorti contre Guingamp, juste avant la trêve : premier but de sa saison en L1 sur son deuxième ballon de la soirée, 39 secondes après son entrée. Quelques jours plus tard, il était convoqué avec la Côte d’Ivoire. Cornet, qui a disputé la fin du match contre la Guinée (1-1), est revenu gonflé de cette escapade africaine » explique le quotidien national. La question se pose désormais : Maxwel Cornet doit-il débuter contre Manchester City, mardi ? Au staff de l’OL de peser le pour et le contre…