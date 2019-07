OL : Cirer le banc sans broncher, la preuve d’amour de Rafael

Dans : OL, Ligue 1.

Rien n’a changé pour le poste de latéral droit, l’Olympique Lyonnais compte toujours trois concurrents.

Le Néerlandais Kenny Tete appartient encore au club rhodanien, et reste dans l’ombre de Léo Dubois et Rafael. Une situation dont le Brésilien ne se plaint pas. Au contraire, l’ancien joueur de Manchester United, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2021 en mai dernier, se dit épanoui chez les Gones. Et tant pis s’il doit se contenter du statut de doublure de l’international français la saison prochaine.

« Comme je le dis tout le temps, j’aime le club et j’aime la ville. Si tu veux rester ici, il est important que tu montres que tu es bien et que tu veux jouer. Dans le football, tu ne peux pas lâcher, a confié Rafael à Olympique-et-lyonnais. Il y a des joueurs qui vont jouer, d’autres non. Si tu commences à te plaindre parce que tu ne joues pas, ça ne va pas t’aider. Pour mon cas, il y a trois très bons joueurs à mon poste de latéral droit. Tout le monde veut jouer, c’est pour ça qu’il est important de montrer que tu es concerné. » D’autant qu’avec le championnat, la Ligue des Champions et les coupes nationales, l’alternance sera obligatoire.