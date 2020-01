OL : Cherki et Caqueret, il serait temps que Garcia se réveille

Dans : OL.

Remplaçant au coup d’envoi, Rayan Cherki s’est illustré samedi soir lors de son entrée en jeu avec l’Olympique Lyonnais face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France.

Et pour cause, le jeune meneur de jeu de 16 ans a inscrit un but faisant de lui le plus jeune buteur de l’histoire du club rhodanien. Un record qui en appelle d’autres pour celui qui est considéré comme une véritable pépite en interne. Et ce n’est pas l’entraîneur de Bourg-en-Bresse qui va dire le contraire. En effet, Karim Mokeddem a été très élogieux envers le jeune joueur de l’Olympique Lyonnais après la défaite 7-0 de son équipe face au 12e de Ligue 1.

« C’est une pépite à polir. Je ne sais pas s’il va pouvoir encore progresser sur le plan technique. Mais sur les aspects de gestion des émotions et de tactique oui. Vu son talent, je lui souhaite vraiment d’éclater au grand jour. Il faudra prendre un peu plus de temps avec lui mais c’est clair qu’il a un talent hors normes » a indiqué l’entraîneur de Bourg-en-Bresse, lequel s’est par ailleurs exprimé au sujet d’un autre jeune de l’OL, titulaire samedi soir, à savoir Maxence Caqueret. « Si j’entraînais en Ligue 1, Maxence Caqueret jouerait tous les jours dans mon équipe. Il n’a pas peur de prendre ses responsabilités en décrochant et il a aussi le pied qu’il faut pour faire progresser le ballon ». On l’aura compris, la relève est assurée à l’Olympique Lyonnais, où les jeunes poussent pour prétendre à une place de titulaire. Le message est passé auprès de Rudi Garcia.