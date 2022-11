OL : Chelsea et MU débarquent, Malo Gusto vendu ?

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Seulement huitième de Ligue 1, l'OL réalise un début de saison assez compliqué. L'une des seules éclaircies à Lyon est la montée en puissance de Malo Gusto. Le jeune défenseur ne cesse d'impressionner jusqu'à se faire remarquer par des cadors de la Premier League. Et pas uniquement pour son bandeau.

Titulaire surprise la saison passée avec l'OL, Malo Gusto a confirmé cette saison qu'il n'était pas une mauvaise option pour le poste de défenseur droit. À 19 ans, l'international avec l'Équipe de France espoirs a déjà disputé plus de 50 matchs avec les Gones et continue de s'imposer que ce soit avec Peter Bosz ou désormais sous les ordres de Laurent Blanc. Sa solidité défensive et sa vitesse font déjà de Gusto une référence à son poste en Ligue 1. Le natif de Décines-Charpieu est même déjà pisté par plusieurs grands clubs en Europe. Évalué à 15 millions d'euros, Malo Gusto est présenté comme l'une des meilleures affaires du mercato. Et ça, les écuries anglaises l'ont bien compris.

Gusto entre Chelsea et Manchester United

Selon les informations de Sports Illustrated, Manchester United et Chelsea se sont renseignés auprès de l'OL pour Malo Gusto. Les deux cadors anglais connaissent des résultats décevants en Premier League et souhaitent renforcer leur défense. Avec la blessure de Reece James et la fin de contrat de Cesar Azpilicueta, Chelsea a cruellement besoin de recruter un défenseur droit. De leur côté, les Red Devils ont besoin d'insuffler une nouvelle dynamique avec des joueurs ambitieux et capables de redorer le blason du club mancunien. Les deux rivaux anglais devraient se livrer une bataille financière pour tenter de s'offrir les services de Malo Gusto. Il n'est pas impossible qu'une offre soit formulée aux Gones après la Coupe du monde au Qatar, afin de faire tourner l'effectif pour les échéances à venir en club. Reste à savoir si l'OL acceptera de se séparer de sa pépite, surtout que sa valeur marchande pourrait exploser s'il confirme les belles promesses de ces derniers mois.