OL : Change de disque, Riolo prévient Genesio dans le dossier Memphis

Dans : OL, Ligue 1.

Après ce week-end et la victoire à Angers, on parle plus du coup de gueule de Memphis Depay que des trois points obtenus en Anjou.

Remplaçant, le Néerlandais est entré en jeu et a fait la différence, en profitant pour pousser un gros coup de gueule contre son coach, demandant du respect, c’est à dire d’arrêter de le mettre sur le banc aussi régulièrement. Jean-Michel Aulas a grincé des dents mais n’a pas voulu prendre une position trop tranchée, tandis que Bruno Genesio n’a pas encore réagi. Il sera forcément interrogé à ce sujet dans les prochains jours. Mais pour Daniel Riolo, il serait temps que l’entraineur lyonnais comprenne que, même quand l’ancien de Manchester United est dans une mauvaise passe, il n’y a pas forcément qu’une seule solution pour le secouer.

« C’est un peu gênant que Memphis dise ça. On ne va pas découvrir aujourd’hui qu’il ne pense qu’à sa gueule. Il dégage un individualisme qui est complètement fou. Après, que ce soit l’homme dans cette équipe capable d’être à la fois pas bon, et celui qui fait la différence, ça on le sait. Maintenant, j’imagine que s’il n’est pas toujours titulaire, c’est aussi la décision de Genesio. De ce point de vue là, Genesio doit être soutenu. Après, attention à ce que ce type de management ne doit pas être trop souvent répété. Car cela ne doit pas être la seule clé de Genesio. Au début, c’était très bien. Après, si à chaque fois il fait la même chose en le mettant sur le banc… », a regretté le consultant de RMC, persuadé que ce choix ne se justifie pas sur le long terme. Au contraire du coup de gueule de Memphis Depay ?