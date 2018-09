OL : Cette qualité que Dubois ne pensait pas trouver à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé cet été en provenance de Nantes, Léo Dubois se fait doucement sa place dans l’effectif lyonnais. A 24 ans, le latéral nantais ferait presque figure d’ancien tant le groupe rhodanien épate par sa jeunesse. Et malgré cela, il a traversé sans trop de souci sa première alerte sérieuse avec les mauvais résultats en championnat pendant l’été. Ce qui a de quoi étonner l’homme aux désormais 100 matchs en Ligue 1, pour qui la jeunesse n’empêche pas de former un groupe avec déjà un comportement exemplaire dans les périodes difficiles.

« Il y a beaucoup de positif qui ressort après la victoire à Dijon. On fait une super première période et on a tous été solidaires sur la seconde. C’est bien. Je trouve le groupe très serein malgré sa jeunesse. On a su se relever après une passe difficile. On doit montrer qu’on a grandi et qu’on a passé des paliers. Si c’est pour aider le collectif, cela ne me dérange pas du tout d’évoluer à gauche. Mon cas personnel, je le mets un peu de côté. Concernant le match contre Nantes, je l’aborderai sereinement. Avec cet état d’esprit, il n’y aura pas de problème. On est en train d’écrire une belle page, il faut la poursuivre », a souligné un Léo Dubois persuadé que l’Olympique Lyonnais est enfin lancé et va pouvoir enchainer les grosses prestations.