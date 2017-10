OL : Cette pépite qui fait déjà l'unanimité en sélection

Dans : OL, Ligue 1.

Actuellement avec l’Equipe de France U17 pour disputer la Coupe du Monde, Willem Geubbels fait déjà l’unanimité en sélection. Entré en jeu avec Lyon lors du match de Ligue 1 contre Dijon au Groupama Stadium il y a un mois de cela, l’attaquant rhodanien est très apprécié au sein du groupe France. Ses qualités sont notamment très appréciées par le sélectionneur Lionel Rouxel, qui a loué sur le site de Goal sa maturité et son intelligence de jeu rare à un âge si précoce.

« Il a un potentiel certain et je pense qu’il l’exploite plutôt bien. C’est un garçon assez mature pour son âge, de réfléchi, d’intelligent et qui aime le foot. Il aime bien s’entraîner. Je dirais que c’est un coéquipier modèle, exemplaire, parce qu’il a des qualités d’attaquant, de buteur, mais il travaille aussi et surtout pour le collectif » a confié le sélectionneur des Bleuets au sujet de l’attaquant de l’OL avant d’évoquer les axes de progression de ce dernier. « Il faut qu’il se perfectionne sur certains domaines, mais la base est bonne, la structure aussi et ce sera sans doute un atout supplémentaire pour aller loin. Il en est capable, il va se donner les moyens pour le faire et ça se sent dans sa manière de préparer les matches et les entraînements » a-t-il lancé, visiblement très optimiste quant à la suite de la carrière de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, qu’on devrait revoir très vite en Ligue 1, voire en Europa League…