OL : Cette particularité du vestiaire lyonnais a surpris Marcelo

Dans : OL, Ligue 1.

Nommé vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais en début de saison, Marcelo a l’habitude d’assumer le rôle de cadre.

Le défenseur central était déjà un membre important de l’effectif de Besiktas avant son arrivée au club rhodanien en 2017. Mais le Brésilien s’en est rapidement aperçu, le statut de lieutenant chez les Gones est particulier. Marcelo a effectivement été surpris par la jeunesse et la personnalité de ses coéquipiers qui l’ont obligé à s’adapter.

« C’est un peu différent ici. Les joueurs ont beaucoup de personnalité. Ils possèdent tous une vraie personnalité et du temps pour eux, a confié le natif de São Vicente au site officiel de l’OL. Je respecte tout le monde indépendamment de l’âge. Cette génération est totalement différente de la mienne. Mon travail consiste bien évidemment à les aider du mieux possible. » Cette saison, la mission n’a pas été simple pour Marcelo, parfois décevant à cause de soucis extra-sportifs.

Marcelo explique son irrégularité

« J’ai eu des problèmes en dehors du football, a-t-il raconté. J’ai essayé de faire de mon mieux pour aider l’équipe et le club au maximum. J’ai continué, grâce à mon expérience, d’apporter mes compétences. Il y a des années où tout va bien et d’autres où l’on est un peu moins bien. Cela fait partie de la vie d’un athlète, c’est comme ça. C’est pareil dans chaque profession. » Pas de quoi menacer sa place de titulaire et de cadre de cette équipe lyonnaise.