OL : Ces deux énormes erreurs post-mercato que Genesio ne veut plus voir

Dans : OL, Mercato.

Un centre de formation performant, quelques gros coups, mais aussi des paris sur l’avenir en France comme à l’étranger, l’Olympique Lyonnais est un véritable touche-à-tout sur le marché des transferts.

Toutefois, ces dernières années, quelques tentatives en provenance de l’étranger n’ont pas donné satisfaction. Très appréciés par les supporters, Emanuel Mammana et Sergi Darder n’ont jamais su s’imposer à Lyon, et sont récemment repartis avec un sentiment légitime d’inachevé. Pourtant, l’OL avait misé beaucoup pour faire venir les deux joueurs, et avait tenté de mettre l’Argentin comme l’Espagnol dans de bonnes dispositions avec du temps de jeu. Sans succès. Alors, quand il s’agit d’évoquer l’inutilisation totale de Cheikh Diop, venu cet été en provenance du Celta Vigo pour 10 ME plus divers bonus, Bruno Genesio affirme que l’OL a misé sur du long terme avec lui, et prendra le temps qu’il faudra pour que son aventure à Lyon se passe bien.

« Il y a beaucoup de monde au milieu, Cheick est un jeune joueur qui a signé 5 ans et qu'on doit préparer pour l'avenir, sans le griller. On prend le temps de le préparer, en tirant les leçons des expériences de Darder et Mammana. Si on n’avait pas été aussi pressé avec eux, ils seraient certainement encore à l’OL et heureux de l’être », a expliqué l’entraineur lyonnais, qui sait toutefois bien qu’il est souvent difficile de ne pas faire jouer du tout une recrue, surtout quand une telle somme a été misée.