OL : Ces chiffres qui peuvent terrifier l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Ce lundi matin, les supporters de l'Olympique Lyonnais se réveillent avec la gueule de bois, le nul face à Lille ayant plombé un peu plus les espoirs rhodaniens de finir sur le podium. Et la société Opta, qui réalise des statistiques sur le football dans toute l'Europe, ne va pas rassurer les fans rhodaniens avec sa livraison du lundi. Dans un message très clair, Opta résume le terrible passage à vide de l'OL en Ligue 1 et chambre un petit peu : « Lyon en Ligue 1 depuis sa victoire contre Paris (2-1) : 4 matches - 0 victoire, 1 nul, 3 défaites - 5 buts marqués - 10 buts encaissés - 0 clean sheet - 1 point - 20e de L1 sur la période - Mug ». Le mug fait évidemment référence au fameux mug mis en vente par l'OL au lendemain de la victoire contre le Paris Saint-Germain en janvier dernier. Tout cela paraît désormais si loin...