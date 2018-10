OL : Ce milieu à 20 ME n'est pas prêt de partir, Aulas savoure

Dans : OL, Mercato.

Bonne piochée trouvée en Ligue 2 en 2015, Lucas Tousart a mis un peu de temps, mais il a désormais pris son envol avec l’Olympique Lyonnais.

Même s’il est un peu plus concurrencé cette saison, le milieu de terrain est à seulement 21 ans une valeur sure de l’effectif. Déjà courtisé notamment par l’Inter Milan ces derniers mois, l’ancien valenciennois ne veut pas sauter les étapes, et le montre avec cette prolongation de contrat jusqu’en juin 2023 qui assure une certaine tranquillité à l’OL en vue du prochain marché des transferts.

« C’est un jeune joueur. Il est toujours en équipe de France espoirs. C’est un pilier de l’équipe malgré son jeune âge. C’est un garçon qui a les qualités sportives mais aussi humaines pour réussir. C’est un milieu de terrain défensif très collectif, comme dans la vie. C’est vraiment une grande nouvelle pour l’OL et cela montre sa philosophie », a assuré Jean-Michel Aulas, ravi d’avoir prolongé un joueur dont la valeur a dépassé les 20 ME depuis son éclosion à Lyon.