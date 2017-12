OL : Ce grand danger guette toujours Lyon, un consultant le regrette

Dans : OL, Ligue 1.

Même si l'Olympique Lyonnais carbure plein régime en Ligue 1, à l'exception notable du bug contre Lille, il a eu confirmation jeudi contre l'Atalanta que la machine avait quelques ratés. Et Nabil Fekir est un peu le symbole de cet OL un peu moins souverain, l'international tricolore semblant être moins flamboyant depuis quelques rencontres, même s'il n'y a rien de catastrophique. Evoquant cela dans L'Equipe, Bruno Cheyrou pense que Bruno Genesio connaît bien la situation et va la régler.

« Nabil vit peut-être le contrecoup logique d’un début fracassant. Avec ce match à Saint-Étienne, il y a eu comme un pic d’adrénaline et, finalement, on ne parle que du maillot. Il a eu beaucoup d’attention mais pas pour les bonnes raisons. Le problème aussi, c’est que certains joueurs ont un esprit moins tourné vers ce collectif et dès que les individualités prennent le dessus, ça devient plus difficile. Contre Bergame, par exemple, Depay, qui était très bien depuis quelque temps, est un peu retombé dans ses travers. Mariano a aussi déjoué, en redescendant trop. La quête de cette complémentarité sera le problème de Bruno toute la saison », explique Bruno Cheyrou, consultant pour BeinSports et qui depuis peu est le directeur sportif de l’équipe féminine du PSG.