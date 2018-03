OL : Ce geste qui a totalement plombé le colosse de l’OL

Dans : OL, Ligue 1.

Avant le match de ce jeudi soir à Moscou, l’Olympique Lyonnais est dans une forme plutôt chancelante, avec un compteur points qui tourne au ralenti depuis la victoire face au PSG.

Cela avait commencé par une défaite surprise à Monaco, alors que les Rhodaniens semblaient avoir le match en mains puisqu’ils menaient 2-0, et évoluaient ensuite à 11 contre 10 en seconde période. Mais le champion de France en titre n’a rien lâché, inscrivant même le but vainqueur par Rony Lopes à deux minutes de la fin. Et sur cette action, le fautif lyonnais se nomme Marcelo, en raison d’un contrôle de la poitrine raté qui a permis à Jovetic de trouver Lopes. Ce geste, le Brésilien, impérial en première partie de saison, ne semble pas s’en remettre souligne L’Equipe.

« Marcelo a, depuis, des difficultés à se relever. En interne, on l’avait trouvé touché, terriblement déçu d’avoir abandonné ses partenaires. Il n’avait pourtant pas à s’en vouloir tant le Brésilien a été l’un des maillons forts de cet OL version – un temps – dauphin du PSG. Son assurance semblait inoxydable avant cet épisode qui a mis à nu des failles inattendues. Le boss promènerait donc parfois des doutes… Marcelo représente un peu le symbole de cet OL fragilisé : l’équipe a perdu des repères, de la sérénité et ce ne sont pas les jeunes, en l’absence de Nabil Fekir, qui peuvent prendre les choses en main. Le Brésilien, comme Jérémy Morel d’ailleurs, est censé tranquilliser, apaiser. Ce n’est plus complètement le cas », explique le journal sportif, qui sait que l’ancien de Besiktas a enchainé ensuite avec une nouvelle boulette onéreuse face à Rennes, avec sa tête en retrait pour offrir le but à Khazri. Une mauvaise passe qui dure en tout cas un peu trop longtemps, alors que l’OL était persuadé d’avoir enfin trouvé la recette pour être tranquille en défense centrale.