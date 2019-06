OL : Ce club le fait rêver, Ndombele ouvre la porte

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après avoir cédé Ferland Mendy au Real Madrid pour près de 50 ME, l’Olympique Lyonnais va-t-il enregistrer une seconde grosse vente avec le départ de Tanguy Ndombele ? Il est trop tôt pour le dire. Mais assurément, l’international français est l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. Paris, la Juventus, Tottenham… Ils sont nombreux à vouloir s’offrir l’international tricolore. Les Spurs sont d’ailleurs les plus pressants dans ce dossier. Et ce n’est pas pour déplaire au principal intéressé…

« Oui, c’est vrai que Tottenham c’est une grande équipe. C’est un grand club, ils ont fini quatrième dans leur championnat, ils sont finalistes de la Ligue des champions. Ça reste un grand club, comme un autre. Quel joueur ne serait pas intéressé par un grand club » a confié Tanguy Ndombele sur TF1. Reste maintenant à voir si, d’un point de vu financier, Jean-Michel Aulas et Daniel Levy pourront trouver un accord pour le transfert de Tanguy Ndombele. Cela ne sera pas une mince affaire quand on connaît la pugnacité des deux hommes en période de mercato…