OL : Ce classement étoilé peut terroriser l'Olympique Lyonnais

Dans : OL.

Tout au long de la première partie de saison, Nicolas Puydebois a noté les joueurs de l’Olympique Lyonnais. Selon son classement, le club rhodanien a de quoi s’inquiéter pour la suite de l’exercice.

Très attentif aux performances de l’Olympique Lyonnais, Nicolas Puydebois note chacune des prestations individuelles des Gones. D’une à cinq étoiles, chaque joueur ayant joué au moins 45 minutes est évalué après la partie. Le site d’Olympique-et-lyonnais a donc réalisé les moyennes des hommes de Rudi Garcia à la mi-saison. Résultat, c’est le jeune Maxence Caqueret qui arrive en tête avec une moyenne de 3,33 étoiles sur 5.

Bien sûr, ce statut est à relativiser dans la mesure où le milieu de terrain n’a été noté que pour trois rencontres. Idem pour le latéral gauche Melvin Bard qui a récolté 3 étoiles sur un seul match observé. Parmi les joueurs les plus utilisés, Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde sont donc les mieux notés. Les deux animateurs du secteur offensif ont terminé la phase aller avec 3 étoiles de moyenne, une note qui correspond à un « match satisfaisant » pour l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais.

Terrier dernier !

Vous l’aurez compris, si l’on se réfère aux observations du consultant, le club rhodanien vient de perdre ses deux meilleurs joueurs de la saison pour le reste de l’exercice ! Rappelons en effet que les deux éléments cités souffrent d’une rupture des ligaments croisés d’un genou. En leur absence, et en attendant d’éventuelles arrivées au mercato hivernal, Moussa Dembélé et Martin Terrier pourraient prendre du galon. Eux qui ont respectivement obtenu 2,21 et 2 étoiles de moyenne, soit les pires notes décernées avec Rafael (2,20) et Thiago Mendes (2,24).